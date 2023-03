Zielona Góra i Czerwieńsk zmienią swoje granice. Dojdzie bowiem do wymiany gruntów, a to ma usprawnić prace przy wytyczaniu, a następnie budowie obwodnicy Zielonej Góry, prowadzącej do projektowanego mostu w Pomorsku. – Zachodnia obwodnica Zielonej Góry połączy drogi wojewódzkie 279 i 280, ale musimy zamienić się gruntami – tłumaczy Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska.

W tej sprawie nie ma rozbieżności, potrzebne są tylko decyzje administracyjne.