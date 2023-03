Powstanie Wielkopolskie to jeden z niewielu wygranych przez nasz kraj zrywów niepodległościowych. To właśnie o tym wydarzeniu mogli dzisiaj posłuchać świebodzińscy uczniowie. W Bibliotece Publicznej odbyło się bowiem spotkanie z autorem powieści historycznej W drodze do wolności.

Jak mówi dyrektor biblioteki Dawid Kotlarek, warto promować powieści historyczne:

Ania twierdzi, że historii nie lubi, ale książka ją zainteresowała:

Autor przyznaje, że wiedza o Powstaniu Wielkopolskim potrzebna mu była do konkursu historycznego, dopiero później zdecydował się napisać książkę.

– Również to, że powstanie było zwycięskie miało dla mnie duże znaczenie – mówi Kamil Sobik autor książki:

Dodajmy, że w spotkaniu uczestniczyły dwie klasy świebodzińskiej szkoły.