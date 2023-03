Około 160 tys. zł – to starty wynikające ze zniszczenia części kolektorów słonecznych zainstalowanych na dachu zespołu szkół w Czerwieńsku. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzanych, dwóch innych jest ustalonych, trwają ich poszukiwania.

Jak poinformowała w poniedziałek Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, ujęcie wszystkich osób odpowiedzialnych za ten wybryk chuligański to tylko kwestia czasu.

„32-latek, który jako pierwszy wpadł w ręce policjantów, usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Mężczyzna jest dobrze znany policjantom. To nie pierwszy jego konflikt z prawem. Podczas składania wyjaśnień nie był w stanie wyjaśnić powodu zniszczenia kolektorów”

– powiedziała Stanisławska.

Do aktu wandalizmu doszło we wtorek (7 lutego br.), w Czerwieńsku. Na dach tamtejszego zespołu szkół weszły trzy osoby i z premedytacją zniszczyły część ze znajdujących się tam kolektorów słonecznych. Dyrekcja szkoły wyceniła szkody na ok. 160 tys. zł.

Policjanci kryminalni we współpracy z burmistrzem Czerwieńska i dyrekcją szkoły szybko wytypowali sprawców dewastacji. Pomogły w tym m.in. nagrania ze szkolnego monitoringu.

Pierwszy został zatrzymany 32-letni mieszkaniec Czerwieńska. Dwie inne osoby, z którymi miał dokonać przestępstwa, też nie mogą liczyć na bezkarność. Policjanci są na ich tropie.