358 razy wyjeżdżali sławscy strażacy do różnych zdarzeń w 2022 roku. To dało druhom, po raz kolejny, pierwsze miejsce wśród lubuskich jednostek OSP. To dobrze działająca jednostka, a do tego leżąca w specyficznym miejscu powiatu wschowskiego. Na stanie mają dobry sprzęt, ale kilka dni temu otrzymali informacje o nowym wozie bojowym.