Po raz drugi z rzędu władze Nowej Soli chcą wspomóc Rodzinne Ogrody Działkowe. W ubiegłym roku była to kwota 50 tysięcy złotych. Dotacja dla każdego z jedenastu ogrodów wynosiła od 4 do 9 tysięcy złotych, w zależności realizację jakiej inwestycji zaproponowały we wniosku. – W tym roku chcemy przeznaczyć na ten cel 100 tysięcy złotych, ale pod pewnymi warunkami – mówi Marcin Słoński z nowosolskiego magistratu.

Każdy z ogrodów może otrzymać 90 % kosztów zadania, ale nie więcej niż 10 tysięcy złotych.