Meczem I ligi piłki siatkowej pomiędzy Astrą Nowa Sól, a Avią Świdnik rozpoczyna w najbliższą sobotę działalność nie dawno oddanej do użytku hali sportowej w Nowej Soli. Jest to obiekt przystosowany do organizacji zawodów sportowych i różnych koncertów. – Mamy już przygotowany plan działań na najbliższe miesiące – mówi Łukasz Młynarczyk, kierownik hali.

W czerwcu w nowosolskiej hali wystąpi kabaret Neonówka.