6 tys. zł straciła seniorka z gminy Skąpe oszukana metodą „na znachora”. Okradła ją kobieta, która pod pretekstem uleczenia chorych nóg namówiła seniorkę do przekazania pieniędzy – poinformował w czwartek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

W środę (8 marca br.) rano do mieszkania starszej kobiety weszła kobieta. Podając się za znachorkę obiecała, że wyleczy jej chore nogi.

Oszustka przekonała seniorkę, by ta przekazała jej oszczędności. Te miały zostać schowane do koszuli nocnej, a następnie odłożone na trzy dni, co miało wpłynąć leczniczo na dolegliwości nóg.

Po wyjściu nieznajomej 84-latka postanowiła sprawdzić koszulę nocną. Niestety, nie było już w niej 6 tys. zł, które miała do niej włożyć rzekoma znachorka.

Rzecznik zaznaczył, że mimo wielu kampanii informacyjnych mających na celu przestrzeganie osób starszych o możliwych zagrożeniach, nadal oszustom udaje się ich okradać różnymi metodami.

„Dlatego tak ważne jest uczulanie osób starszych – naszych bliskich czy znajomych – na tego typu przestępstwa. Przestrzegajmy ich, by nie wpuszczali do swoich domów nieznajomych oferujących różne usługi i towary”

– podkreślił Maludy.