4 tys. zł mandatu, 28 punktów karnych i zatrzymane prawo jazdy – to konsekwencje jakie poniósł 36-latek, który gnał 103 km/h w terenie zabudowanym, a do tego wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych – poinformowała we wtorek Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Do zatrzymania 36-latka przez patrol drogówki doszło podczas minionego weekendu na ul 3 Lutego w Słońsku, w pow. sulęcińskim. Powodów było kilka – ponad dwukrotnie przekroczenie dozwolonej w tym miejscu „50” oraz inne wykroczenia popełnione podczas jazdy.

„Biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne i zapadający zmrok w zestawieniu z nadmierną prędkością i wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych, można śmiało stwierdzić, że do tragedii na drodze dużo nie brakowało. Do tego auto 36-latka nie miało ważnych badań technicznych”

– powiedziała policjantka.

Dodała, że przy takiej kumulacji „nieodpowiedzialności” na drodze nie było mowy o taryfie ulgowej. Policjanci zatrzymali mieszkańcowi gminy Słońsk uprawnienia, nałożyli na niego wysoki mandat oraz 28 punktów karnych. Do tego zatrzymali dowód rejestracyjny od samochodu.