III-ligowa Carina Gubin pozyskała nowego napastnika. To João Passoni, brazylijczyk posiadający także włoski paszport.

26-latek mierzy 190 cm wzrostu, wcześniej grał we Włoszech (USD Samassi Calcio, AC Sporting Cecina 1929) i w Portugalii (Desportivo de Monção, SC Melgacense). Do Polski trafił dwa lata temu, na początku do występującego w śląskiej okręgówce Górnika Mysłowice.

O nowym zawodniku mówi prezes Cariny, Andrzej Iwanicki:

W sobotę o godz. 14.00 Carina podejmie Polonię Nysa na inaugurację rundy wiosennej. Włodarza gubińskiego klubu zapytaliśmy, jak zapatruje się na pierwsze spotkanie o stawkę w 2023 roku: