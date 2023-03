357 razy wyjeżdżali sławscy strażacy do różnych zdarzeń w 2022 roku. To dało druhom pierwsze miejsce wśród lubuskich jednostek OSP. – To dobrze działająca jednostka, a do tego leżąca w specyficznym miejscu powiatu wschowskiego – powiedział brygadier Krzysztof Piasecki, komendant powiatowy straży pożarnej.

W ubiegłym roku sławscy strażacy wyjeżdżali do pożarów tylko około 50 razy.