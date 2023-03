Ponad 200 uczniów Zespołu Szkół w Czerwieńsku uczciło pamięć Żołnierzy Wyklętych. Z okazji rocznicy zorganizowali Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 metrów. To symboliczne odwołanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty – Józef Franczak, ps. Lalek.

Jak mówi dyrektor szkoły Przemysław Góralczyk to połączenie historii i ruchu na świeżym powietrzu:

Trasa biegu wiodła przez las, na kilku punktach biegu ustawiono plansze z wizerunkami historycznych postaci. Michał Wesołowski z 3 klasy mundurowej odpowiadał za organizację wydarzenia:

Uczestnicy biegu podkreślali, że jest to ciekawa forma uczczenia wydarzeń sprzed lat. – Jest to lekcja historii, ale także okazja do rywalizacji sportowej – podkreślali:

Biegi Tropem Wilczym organizowane są w całym województwie lubuskim. W samo południe w niedzielę odbędzie się on w Gorzowie Wielkopolskim. Zaś w o godzinie 14:00 startuje bieg w Sulechowie.

