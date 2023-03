Mieszkańcy mogą już składać wnioski o refundację podatku VAT z faktury, za zużyty gaz do ogrzewania domu lub mieszkania. Sejm uchwalił stosowną ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. – Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych tłumaczy Rafał Deptuła, zastępca wójta Bogdańca.

Przypomnijmy, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Refundacji podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową. W gminie Bogdaniec takich wniosków złożono do tej pory bardzo niewiele.