Dziś w cyklu „Historie pisane na nowo” byliśmy we Wschowie. Rozpoczęły się tu uroczystości 79. rocznicy zagłady Huty Pieniackiej. Polska wieś przestała istnieć 28 lutego 1944 roku brutalnie spacyfikowana przez ukraińskich nacjonalistów. Zginęło ponad tysiąc osób. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął dziś akcję zbierania materiału porównawczego do badań genetycznych od rodzin ofiar Huty Pieniackiej. To wstęp do przygotowań prac ekshumacyjnych, które mają być prowadzone według zasady przyjętej przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN kierowanego przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka – „Powracamy po swoich”.

