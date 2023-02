Spośród prawie półtora miliona Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, już ponad 600 tysięcy znalazło pracę, co oznacza ich usamodzielnienie – powiedziała PAP.PL minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj, komentując rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie.

Minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj w rozmowie z PAP.pl podkreśliła, że to, co z perspektywy roku wojny najbardziej widać to niesamowita otwartość, empatia i solidarność Polaków na kryzys, który się pojawił w momencie wybuchu wojny.

„To przyjęcie do swoich domów, do swoich społeczności lokalnych bardzo dużej grupy uchodźców z Ukrainy. Wszystkich nakarmiliśmy, wszystkim zapewniliśmy podstawowe potrzeby życiowe – nocleg, zamieszkanie” – powiedziała.

Jej zdaniem to wszystko zostało przeprowadzone bardzo sprawnie. „Podobnie jak i sprawnie zadziałał proces legislacyjny, który umożliwił uchodźcom korzystanie z niemal wszystkich usług, które dostępne są dla Polaków” – wyjaśniła.

Zwróciła uwagę, że „niezwykle ważne jest to, że z prawie półtora miliona Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, już ponad 600 tys. znalazło pracę, co oznacza usamodzielnienie”.

„Przed nami teraz kolejne zadanie, czyli przygotowanie pełnej strategii włączenia społecznego tych osób, które zostały u nas i jeszcze planują zostać. To wdrożenie programu rządowego, który jest poprzedzony pilotażem, który właśnie jest uruchamiany” – powiedziała.

Program Wzajemnie Potrzebni jest programem innowacyjnym i daje możliwość organizacjom samorządowym przygotowania mieszkania pod wynajem, uruchamiania agencji, które będą zajmowały się pomocą w zakresie opieki, pomocy w szukaniu pracy oraz pomocy w zakresie opieki nad dziećmi dla rodzin, które zdecydują się przenieść ze zbiorowego zakwaterowania do mniejszych miejscowości.

„Właśnie uruchamiamy nabór i zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe, które mają dobre relacje z samorządami, które wiedzą że są pustostany na ich terenie, które potrafią pomóc w znalezieniu pracy, aby przystąpiły i złożyły aplikacje do tego programu” – podsumowała minister Ścigaj.