Terytorialsi ze Skwierzyny ćwiczą z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Instruktaż prowadziła polska strona. Mundurowi zapoznawali się m.in z taktyką w terenie zurbanizowanym.

Jak mówi porucznik Anna Jasińska – Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej to dobra okazja by zapoznać się ze sprzętem, jaki jest na wyposażeniu polskiego wojska.

Polscy i amerykańscy żołnierze szkolili się na karabinkach typu GROT. To broń znajdująca się na wyposażeniu polskiej armii. Do celów szkoleniowych wykorzystywana jest amunicja barwiąca. – To bezpieczne rozwiązanie, które oddaje realia pola walki – dodaje instruktor chorąży Jacek Klimanek

Taką formę szkolenia chwali także podpułkownik Krzysztof Słowik, dowódca 151.batalionu ze Skwierzyny

Wojsko do działań w terenie wykorzystuje także konie. Major Robert Urbanek podkreśla, że zwierzęta te sprawdzają się m.in na terenie mocno zalesionym.

151. Batalion Lekkiej Piechoty wchodzi w skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do tej brygady należy także 152 batalion z Krosna Odrzańskiego.