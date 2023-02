Instalacje i fotografie zaprezentuje dziś w Galerii Spectrum we Frankfurcie nad Odrą Anna Panek-Kusz. Artystka to magister sztuki, kurator słubickiej Galerii OKNO i Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT, inicjatorka działań artystycznych, z dorobkiem wystaw indywidualnych i zbiorowych. – Prezentowanie prac we Frankfurcie nad Odrą, dla kogoś ze Słubic to miłe, ale trudne wyzwanie – przyznaje Anna Panek-Kusz.

Wernisaż wystawy Anny Panek-Kusz pt. Forma i przestrzeń, odbędzie się w Spectrum Galerie we Frankfurcie nad Odrą o godzinie 16.00.