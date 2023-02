Rewitalizacja parku i budowa dwóch nowych restauracji nad Jeziorem Sławskim to niektóre z inwestycji, które mają przyciągnąć turystów. Władze samorządowe Sławy co roku inwestują w rozwój potrzebnej infrastruktury. – Turyści jednak przyjeżdżają do nas przez cały rok, na co jesteśmy przygotowani – powiedział Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

W najbliższa niedzielę w sławskim kościele wystąpi Stanisława Celińska, a za tydzień 5 marca, z okazji Dnia Kobiet, Tadeusz Urbański.