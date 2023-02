W nowosolskim porcie trwają przygotowania do nowego sezonu turystycznego. W marinie organizowane są nowe miejsca do cumowania łodzi motorowych. – Zainteresowanie wodniaków do cumowania jednostek w czasie sezonu jest coraz większe – mówi Zbigniew Bona, kierownik mariny w Nowej Soli.

Deklaracje cumowania łodzi w nowosolskiej marinie będzie można składać od 1 marca.