Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” w Rzepinie obchodzi 10. urodziny. Powstało z zamiarem pomocy osobom niepełnosprawnym, ale i starszym, których choroba lub wiek przykuły do domowych czterech ścian. – Założeniem naszej aktywności było wyciągniecie takich osób z domów, namówienie do aktywności na różnych polach i to nam się udaje już 10 lat – mówi Elżbieta Pych, założycielka i prezeska rzepińskiego „Słoneczka”.

Z okazji jubileuszu 10. lat Stowarzyszenia, dziś o 17.00, w Galerii RZart w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie, otwarta zostanie wystawa poświęcona działalności stowarzyszenia.