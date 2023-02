Od 1 marca wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wzrosną o 14,8 procent, tyle bowiem wyniesie tegoroczna waloryzacja. Będzie ona kwotowo-procentowa, co oznacza, że zagwarantowana będzie minimalna kwota podwyżki. W kwietniu natomiast świadczeniobiorcy otrzymają dodatkowe świadczenia roczne, czyli tzw. trzynastki. Mówi rzeczniczka lubuskiego oddziału ZUS, Agata Muchowska.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona, to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.