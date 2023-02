Świetna informacja dla fanów żużla – Radio Zachód podpisało dziś umowę o współpracy z Falubazem Zielona Góra w sezonie 2023!

Oznacza to, że podobnie jak w poprzednim sezonie także i w nadchodzących rozgrywkach w Radiu Zachód i w naszej miejskiej rozgłośni – Radiu Zielona Góra – relacjonować będziemy wszystkie mecze z udziałem Falubazu.

– To kolejny rok naszej współpracy, Falubazowi życzymy powrotu do Ekstraligi, a o klubie będziemy mówili – jak co roku – w wielu naszych programach – mówił prezes Radia Zachód Piotr Bednarek:

Z ramienia Falubazu umowę dopinali dziś pełniący obowiązki członka zarządu klubu Wojciech Domagała i dyrektor generalny – Kamil Kawicki. Ten drugi stwierdził po podpisaniu umowy, że bardzo chętnie klub „wjedzie” z naszą rozgłośnią do najwyższej klasy rozgrywkowej: