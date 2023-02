Gmina Sulechów wydała album „Sulechów 1945-2000. Fotograficzne wspomnienia mieszkańców”.

To, co czyni tę publikację wyjątkową, to fakt, iż fotografie w niej zawarte pochodzą głównie z prywatnych zbiorów. Nie zabrakło również zdjęć pochodzących z kronik i zbiorów sulechowskich instytucji.

– Są to ujęcia codzienności minionych lat – mówi burmistrz Sulechowa, Wojciech Sołtys:

W albumie znajdziemy około 200 fotografii na których widać jak zmieniało się miasto na przestrzeni lat. Mieszkańcy mogą jednak nadal przynosić fotografie z domowych zbiorów.

– Z kolejnych zdjęć powstanie nowa wystawa – mówi Katarzyna Cebula z sulechowskiej biblioteki:

Uroczystą promocję albumu zaplanowano na 1 marca w Bibliotece Publicznej w Sulechowie.