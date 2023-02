W tym tygodniu zostanie podpisana umowa między władzami Kargowej, a wykonawcą projektów na budowę szatni i sali sportowej przy stadionie. Co ciekawe, to będą dwie odrębne umowy. – Trochę to skomplikowane zwłaszcza, że jeden z projektów ma też przewidywać budowę bieżni na stadionie. Najważniejsze, że idziemy do przodu – mówi Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.

Chodzi o to, aby zablokować teren przy stadionie jako miejsce budowy przyszłego obiektu sportowego.