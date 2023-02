W Kargowej już prawie rok działa Klub Dziecięcy Maluch. Choć były obawy, czy będzie tylu chętnych rodziców do pozostawiania w nim swoich pociech ile jest miejsc, to szybko okazało się, że klub jest o połowę za mały. – Dlatego zdecydowaliśmy się złożyć wniosek do rządowego programu Maluch Plus na stworzenie 20 dodatkowych miejsc dla dzieci powyżej pierwszego roku życia – mówi Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej.

Dodajmy, że potrzeby mieszkańców Kargowej w zakresie liczby miejsc w klubie dziecięcym władze rozeznały znacznie wcześniej.