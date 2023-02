Jutro kolejny dzień z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Tym razem za silne porywy odpowiedzialny będzie aktywny niż Willy, którego ośrodek szybko przemieści się z rejonu Islandii nad Skandynawię i Bałtyk – poinformował w niedzielę po południu IMGW.

IMGW wydał w niedzielę po południu ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązywać będzie od poniedziałku rano do wtorku rano na Wybrzeżu. Synoptycy prognozują tam silny wiatr o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, a w porywach do 95 km/h, wiejący z zachodu i północnego zachodu.

Z kolei alert pierwszego stopnia obowiązywać będzie od poniedziałku do wtorku w całym kraju oprócz części województwa śląskiego i opolskiego. Synoptycy przewidują, że będzie wiał silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach do 85 km/h, z zachodu.

„Jutro kolejny dzień z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Tym razem za silne porywy odpowiedzialny będzie aktywny niż Willy, którego ośrodek szybko przemieści się z rejonu Islandii nad Skandynawię i Bałtyk. Związany z niżem układ frontów atmosferycznych przyniesie też opady”

– napisał w niedzielę IMGW.