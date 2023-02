Kazimierz Dziembowski to postać zasłużona dla Międzyrzecza. Założył szkołę muzyczną w Międzyrzeczu, był pedagogiem, muzykiem i kompozytorem. – Nie ma Go wśród nas już od roku, ale jesteśmy wdzięczni, że to co zrobił dla miasta, tak znakomicie działa. Zorganizowaliśmy więc koncert poświęcony tej wybitnej postaci – mówi Dariusz Brożek, z urzędu miasta w Międzyrzeczu.

Koncert pamięci Kazimierza Dziembowskiego rozpocznie się W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury o 12.00.