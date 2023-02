Wspaniały sukces koszykarzy SKMu Zastalu Zielona Góra. Wygrali dzisiaj w półfinale Młodzieżowego Pucharu Polski z Treflem Sopot i jutro zagrają o zwycięstwo w turnieju w Lublinie.

SKM Zastal pokonał dziś Trefla Sopot 76-68 i w finale zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, który z kolei w swoim meczu półfinałowym pokonał Basket Poznań.

Młodzi Zastalowcy jechali do Lublina – jak sami mówili – dobrze się bawić, ale podkreślali też, że chcą wygrać puchar. No i mają już tylko krok do wywalczenia tego trofeum.

Finał ze Śląskiem w niedzielę o 14:00.