Żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zachęcają do weekendowego trenowania z wojskiem. Chętni do tego, aby sprawdzić jak wygląda służba mają czas do środy na wysłanie zgłoszenia. Trening w przyszłą sobotę.

Trwa druga edycja ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Trenuj z wojskiem”. – Po raz drugi również w tym roku można to zrobić razem z żołnierzami z siedemnastki – mówi oficer prasowy brygady, porucznik Anna Dominiak:

– Szkolenie poprowadzą nasi instruktorzy, więc można się będzie wiele nauczyć. Chętnie odpowiedzą na każde pytanie – zaznacza porucznik Dominiak:

Dodajmy, że pierwsze szkolenie, które odbyło się 4 lutego cieszyło się dużym zainteresowaniem.