W niedzielę po godz. 14:05 w cyklu „Historie pisane na nowo” zajrzymy do Berlina, gdzie zaprezentowano niemiecką wersję portalu IPN o historii Powstania Wielkopolskiego, a także wystawę o Powstaniu. Będziemy w Gorzowie na kolejnym spotkaniu z cyklu „Przystanek Historia”, na którym Krzysztof Mazur mówił o Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze. Tematem audycji będzie też zbliżająca się 79. rocznica zagłady Huty Pieniackiej i inicjatywa IPN, która rozpoczyna zbieranie materiału porównawczego od rodzin ofiar. Będzie to symboliczny etap przygotowań do przyszłych prac ekshumacyjnych na terenie Huty Pieniackiej.