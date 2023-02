Martin Vaculik wybrany Kapitanem Stali Gorzów. To informacja z fanpaga klubu. Vaculik zastąpił Bartosza Zmarzlika, który odszedł do Lublina. Przypomnijmy, Vaculik w zółto – niebieskich barwach jeździ od 2016 roku. Przerwa miała miejsce w sezonach 2018-2020, kiedy to Martin jeździł dla Falubazu Zielona Góra.

32-letni Słoweniec od 2017 roku rywalizuje nieprzerwanie w cyklu Grand Prix. Wystartował w 74 turniejach, jedenastokrotnie stając na podium i pięciokrotnie wygrywając. Najwyżej sklasyfikowany był w 2019 roku, kiedy zajął piąte miejsce. W ubiegłym roku uplasował się dopiero na dziewiątej lokacie, ale mimo to, nie zabraknie go w stawce najlepszych również w tym roku.