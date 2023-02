Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia o silnym wietrze, który może występować woj. lubuskim od piątkowego popołudnia do sobotniego poranka. Najsilniej ma wiać na północy i w centralnej części regionu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia zostało wydane dla Gorzowa Wlkp. i powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego i Zielonej Góry.

17.02.2023 6:45 #IMGWlive Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Największe porywy są prognozowane nad morzem (do 125 km/h), ale niebezpiecznie będzie w całym kraju.https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGWmeteo #wiatr pic.twitter.com/GbtkyV9nYC — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2023

Na obszarze tych powiatów od godz. 18 w piątek do godz. 9 w sobotę 18 lutego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy mają być w nocy. Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy powiatów: nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego i żarskiego. Na ich obszarze od godz. 19 w piątek do 6 w sobotę (18 lutego br.) przewiduje się wiatr z zachodu i południowego zachodu o średniej prędkości od 45 km/h, w porywach do 80 km/h.

W przypadku obu ostrzeżeń prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk określono na 80 proc.