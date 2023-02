Siatkarze UKS Trzyna-Stka Zielona Góra przegrali z ECO-Team AZS Częstochowa 0:3 w pierwszym meczu ćwierćfinałowego turnieju mistrzostw Polski juniorów w Zielonej Górze. W pierwszym secie gospodarze zaskoczyli faworyzowanych rywali i prowadzili 24:22, ale częstochowianie zdołali wyrównać na 24:24 i ostatecznie wygrali seta 28:26. W drugim secie zespół AZS-u prowadził 19:17 i końcówka znów należała do częstochowian. Wygrana do 19 i prowadzenie w meczu 2:0. Trzeci set był wyrównany do stanu 20:17 dla AZS-u, ale kolejne akcje kończyły się punktami dla drużyny z Częstochowy, która wygrała do 18.

Jutro w pierwszym meczu grupy A: ECO-Team Częstochowa zagra z MDK Warszawa, a o godzinie 16 zielonogórzanie zmierzą się z ekipą MDK. Po dwie najlepsze drużyny z obu grup awansują dalej.