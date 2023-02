LAUREN SPENCER SMITH Best Friend Breakup

Wokalna i muzyczna wszechstronność uczyniła z Lauren Spencer-Smith przełomową gwiazdę 2022 roku. Teraz ulubienica Pokolenia Z rozpoczyna 2023 rok singlem 'Best Friend Breakup’.

19-letnia piosenkarka i autorka tekstów z Kanady szykuje się do wydania debiutanckiego krążka. Jedną z jego pierwszych zapowiedzi jest właśnie 'Best Friend Breakup’ o kłótni najlepszych przyjaciół. Lauren daje popis swojego wokalu, śpiewając o niezwykle osobistym, ale i uniwersalnym doświadczeniu. 'Los Angeles Times’ nie bez powodu chwalił jej głos: – To jeden z tych cudów natury, które potrafią poruszyć słuchaczy bez względu na okoliczności.

Wystąpiła m.in. u Jimmy’ego Fallona, na MTV VMA i People’s Choice Awards, gdzie była nominowana do nagrody Najlepszy nowy artysta. Apple Music nazwał ją jedną z 5 przełomowych artystów 2022 roku.Lauren została uhonorowana dwiema nominacjami do prestiżowej nagrody JUNO 2023 w kategorii Artysta roku oraz w głosowaniu fanów.

MALUMA; MARC ANTHONY La Formula

Światowe mega gwiazdy Maluma i Marc Anthony po raz kolejny połączyły siły w piosence 'La Fórmula’. 'La Fórmula’ to znakomita salsa z niezwykłym wokalem, słodko-gorzkim tekstem i rytmem, któremu nie można się oprzeć. To także pierwszy tegoroczny utwór Malumy. Singiel znajdzie się na jego długo oczekiwanym albumie, który ukaże się w tym roku. Piosenkę napisali Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Marco Antonio Muñiz (Marc Anthony), Édgar Barrera, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles, Rene David Cano i Sergio George.

Udana współpraca nad singlem 'Felices los 4′ przerodziła się w głęboką przyjaźń. Maluma, który od dziecka jest wielkim fanem salsy, marzył o ponownej współpracy z Markiem, ten natomiast zakochał się w popowo-miejskiej piosence Malumy. Wspólnie postanowili przerobić ją na salsę. Przy produkcji wspierali ich Sergio George, The Rude Boys i Édgar Barrera.

