W tym tygodniu serwujemy nowe piosenki Zary Larsson, Eagle-Eye Cherry’ego, Ellie Goulding, a także naszej Rosalie. i Oskara Cymsa!

OSKAR CYMS Nic Więcej

Oskar Cyms po sukcesie utworu 'Daj Mi Znać’, przedstawia kolejny, pt. 'Nic Więcej’. Wśród autorów utworu widzimy m.in. Patryka Kumóra, Dominica Buczkowskiego-Wojtaszek, Carlę Fernandes i Marissę. Nie dziwi więc , że mamy taki bardzo lekki produkt w stylu melodyjnego pop, ale na pewno o tanecznym charakterze.

– Miłość to najważniejsza cząstka życia każdego z nas, niezależnie od formy oraz sposobu jej okazywania jest elementem, który dopełnia nasze życie. Każda miłość przeżywa zawirowania, jednak prawdziwe uczucie stanowi życiowy kierunek, drogowskaz czy też zorzę rozlaną po nieboskłonie, w której można zatonąć.

ROSALIE. Iluzja

Premiera najnowszego numeru Rosalie. 'Iluzja’ zapowiada intensywny wydawniczy rok. Nagrodzona Fryderykiem, najbardziej rozpoznawalna polska reprezentantka gatunków soul i r’n’b, wraca z nowym i momentalnie zaszczepia w słuchaczach chwytliwy, niosący się po synthpopowej melodii refren. Do poczucia osadzenia w tu i teraz przywiodły Artystkę rozmyślania nad dobrostanem, nad tym jakie towarzyszą mu emocje, i jak ma się to do powszechnie uznawanych ról społecznych.

– Kiedy zaczynałam pisać ten numer myślałam o relacjach damsko-męskich z mojej przeszłości. Zauważyłam, że często ustawiam się w pozycji „podmiotowej”, gdzie akcja, zdobywanie, flirt, decyzyjność należały do partnera. Pisząc ten tekst miałam na myśli moment, kiedy kobieta przezwycięża swoje lęki. Dziś czytam ten utwór inaczej. Nie chodzi o osoby trzecie: mężczyzn, czy partnerów. Chodzi o mnie. Iluzja jak sen, marzenia, projekcje, czy nawet terapia, mimo tego, że występują tam osoby trzecie, odnoszą się wyłącznie do nas samych. To my ustawiamy wartości naszych ról społecznych i odgrywanych w nich funkcji. Kochać siebie czy kochać obraz siebie? Kochać siebie, by nie móc kochać innych. Kochać siebie, by nie zatracić się w innym. W mojej pracy, która bezpowrotnie łączy się z kreowaniem tożsamości i odsłanianiem się publicznie ten wątek jest szczególnie ważny. Niemniej jednak jest to pewne uniwersum, które łączy się z każdym z nas. Klip nawiązuje do tego. Występuję tam sama w różnych metaforycznych rolach – między sceną a jej zapleczem, między kreacją, sobą a odbiciem tego wszystkiego.

Utwór „Iluzja” wyprodukowała Chloe Martini, która wielokrotnie i z sukcesem współpracowała już z Rosalie. (chociażby przy hitowym coverze 'Kiedy Powiem Sobie Dość’). Reżyserię klipu artystka powierzyła duetowi Dawid Misiorny & Tymon Nogalski | HARTwarsaw.

ELLIE GOULDING Like A Saviour

Najnowszy singiel to przedsmak jej piątego studyjnego albumu 'Higher Than Heaven’, który ma się ukazać 24 marca. Artystka zapowiedziała singiel w zeszłym miesiącu. Podała także nową datę premiery albumu, która pierwotnie była zaplanowana na 3 lutego.

– Za kulisami pojawiło się kilka ekscytujących możliwości; nie mogę się doczekać, aż się nimi podzielę. W międzyczasie dziękuję wam za cierpliwość. Ostatnie dwa lata wypełniała ciemność, przez którą każdy przechodził inaczej. Czuliśmy to w studio. Myślę, że z tego powodu nikt nie chciał siedzieć i zadręczać się opowieściami o nieudanych związkach czy innych dramach. Tak też powstał ten album. Opowiada o namiętnej miłości. To jednak hiperforma miłości, prawie jak uczucie wywołane przez narkotyk. Wydaje się niebezpieczne i może spowodować wypadek.

W przyszłym tygodniu Ellie da dwa kameralne koncerty w kultowym londyńskim KOKO. Szczęśliwcy, którym udało się zdobyć bilety, mają szansę usłyszeć jej największe hity oraz niepublikowane dotąd piosenki. Ellie jest także jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.

ZARA LARSSON Can’t Be Tamed

Sprzedający multiplatyny fenomen muzyki pop, Zara Larsson, powraca z niezwykle inspirującym singlem 'Can’t Tame Her’. Utwór został napisany przez Zarę, jej wieloletnich współpracowników jak MNEK, MTHR oraz przez nagrodzonego Grammy amerykańskiego producenta Danję (Britney, Timabland). Premiera 'Can’t Tame Her’ stanowi początek nowej ery Artystki. Towarzyszący premierze, oddający energię piosenki teledysk został nakręcony w Pradze. Choreografię stworzył JaQuel Knight, który wcześniej pracował przy kultowym już teledysku do 'Love Me Land’.

To pierwsze wydawnictwo z nadchodzącego trzeciego albumu Zary Larsson. 'Can’t Tame Her’ jest też początkiem jej nowego sojuszu między własną wytwórnią Sommer House a Epic/Black Butter Records. Po przejęciu kontroli nad własnym katalogiem, który liczy już ponad 9 miliardów streamów, umowa zaledwie 25-letniej Artystki trafiła na pierwsze strony światowych gazet. Zara otwiera się jak nigdy dotąd. Czas na nowy rozdział w karierze jednej z najbardziej ekscytujących gwiazd szwedzkiego popu!

EAGLE-EYE CHERRY Thinking About You

Eagle-Eye Cherry, znany m.in. z megahitu 'Save Tonight’ prezentuje nowy singiel 'Thinking About You’, który promuje najnowszy album 'Back On Track’.

– Czy można kochać kogoś, kogo się nigdy nie poznało? To prawdziwa nowojorska historia: łapiecie kontakt wzrokowy na ulicy i zaczyna się dziać magia – to jednak tylko moment, który może bezpowrotnie przeminąć. Tak jak w filmie >>Przypadkowa dziewczyna<< – może to była twoja bratnia dusza, ale prawdopodobnie, mimo nadziei i poszukiwań, już nigdy się nie zobaczycie” – opowiada o utworze Artysta.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.