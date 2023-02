Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. i gorzowskie koło Związku Ukraińców w Polsce ogłosiły 50. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego.

Pisanki, co najmniej pięć sztuk, wydmuszki lub jaja ugotowane na twardo należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i wysłać do do 13 marca na adres filii Muzeum Lubuskiego w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej. – Czekamy na pierwsze zgłoszenia – mówi etnograf Mirosław Pecuch:

Organizatorzy maja nadzieję, że pięćdziesiąta, jubileuszowa edycja przyciągnie jeszcze więcej uczestników, tym bardziej, że od blisko roku mamy w Gorzowie wielu obywateli Ukrainy:

Do pisanek należy dołączyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych na jajkach, oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych.

Nadesłane pisanki oceni komisja konkursowa. Wyniki zostaną ogłoszone m.in. na stronie muzeum. Tam też jest dostępny regulamin konkursu.

Najpiękniejsze z pisanek zostaną pokazane na wystawie, której otwarcie nastąpi w Niedzielę Palmową, 02 kwietnia w gorzowskim Spichlerzu.