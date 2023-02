Bramę koszar 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie przekroczyło dziś blisko 150 osób. Trwają weekendowe spotkania pod nazwą „Trenuj z wojskiem”. To kilkugodzinne, bezpłatne przeszkolenie wojskowe. Akcja organizowana jest już po raz drugi w wielu jednostkach kraju.

Chętni do tego, aby sprawdzić jak służy się w wojsku spędzili dzień na poznawaniu zawodu żołnierza. Zostali podzieleni na grupy i ćwiczyli pod okiem instruktorów. – Takie wydarzenie jest możliwością poznania tego, co na co dzień robią żołnierze brygady – mówi szef szkolenia podpułkownik Wojciech Strzelecki:

– Widać, że są zaciekawieni, pytają o wiele spraw. Odwiedzają nas młodzi ludzie, ale i ci starsi, którzy służyli dawno temu w armii – mówi major Michał Stańczyk, szef wojsk chemicznych brygady:

Trenujący z wojskiem podkreślają, że był to ciekawy, choć intensywny dzień. – Było tu dla nas wiele zupełnie nowych wyzwań, które dla zawodowców są codziennością – podkreślają:

Dużym zainteresowaniem cieszył się ciężki sprzęt, w tym czołg Leopard. – To wielkie maszyny. I jest tu całkiem sporo miejsca – mówią uczestnicy spotkania z żołnierzami:

Dodajmy, że projekt „Trenuj z wojskiem” trwać będzie do końca lutego.