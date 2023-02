Czwartoligowi piłkarze Pogoni Świebodzin po rundzie jesiennej zajmują ósme miejsce i tracą do lidera Syreny Zbąszynek 15 punktów. Pogoń przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła w styczniu, a do tej pory drużyna rozegrała dwa mecze sparingowe. Jutro kolejny test, a w planach sparingów jeszcze mecze z: Polonią Słubice i z Zorzą Ochla. O przygotowaniach mówi Maciej Górecki – szkoleniowiec Pogoni Świebodzin: