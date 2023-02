Działacze i sympatycy Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu spotkali się dzisiaj w Drzonkowie na dorocznym zebraniu poświęconym ochronie przeciwpożarowej.

Spotkanie było okazją do podsumowania ubiegłorocznych działań, a także omówienia planów na kolejny rok.

Jak mówi Wojciech Kowalewski, wiceprezes lubuskiego zarządu wojewódzkiego OSP, strażacy – ochotnicy pełnią w naszym regionie bardzo ważną rolę i realizują wiele zadań związanych nie tylko z ochroną przeciwpożarową:

Pracę strażaków – ochotników z województwa lubuskiego bardzo dobrze ocenia też Grzegorz Szyszko, dyrektor zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który był gościem dzisiejszego zjazdu:

W województwie lubuskim w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działa ponad 10 tys. osób.

Wśród nich znajduje się też bardzo wiele kobiet, m.in. Małgorzata Żyła, która kieruje jednostką OSP w sołectwie Sucha koło Zielonej Góry:

W trakcie dzisiejszego spotkania odbyła się też prezentacja nowego umundurowania i odzieży ochronnej dla strażaków.

Jak podkreśla Wiesław Golański, prezes firmy zajmującej się produkcją strażackiego umundurowania, jest ono coraz wyższej jakości, dzięki czemu polscy strażacy są dobrze chronieni przed ogniem i innymi zagrożeniami:

Dodajmy, że w ubiegłym roku strażacy – ochotnicy z województwa lubuskiego wyjeżdżali do ponad 18 tys. różnego rodzaju zdarzeń na terenie całego regionu. W stosunku do 2021 roku był to wzrost o niemal 30 procent.