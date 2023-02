Urząd Miasta w Nowej Soli rozpoczyna przyjmowanie wniosków do programu „Ciepłe mieszkanie”. Propozycja skierowana jest do mieszkańców domów wielorodzinnych, którzy chcieliby uzyskać dotację do wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła. – Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 700 tysięcy złotych – poinformowała Ewa Batko rzecznik prezydenta Nowej Soli.

Realizacja programu rozpocznie się jeszcze w tym półroczu.