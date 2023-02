Samoloty bojowe są częścią rozmowy i nic nie jest wykluczone – powiedział w środę brytyjski premier Rishi Sunak na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poinformował też, że czołgi Challenger 2 zostaną wysłane na Ukrainę do marca.

Na konferencji, która odbyła się w bazie wojskowej w hrabstwie Devon, gdzie ukraińscy żołnierze przechodzą szkolenia, Sunak potwierdził, że Wielka Brytania rozszerza program szkoleń ukraińskich sił zbrojnych na członków piechoty morskiej oraz pilotów odrzutowców.

Zapytany o kwestię przekazania samolotów bojowych, o co w swoim przemówieniu do obu izb brytyjskiego parlamentu apelował Zełenski, Sunak powiedział, że jeśli chodzi o wspieranie wysiłku wojennego Ukrainy „nic nie jest poza dyskusją”. „Wspieramy tę retorykę działaniem. Jeśli chodzi o myśliwce, oczywiście są one częścią rozmowy. Dlatego ogłosiliśmy dziś, że będziemy szkolić ukraińskie siły powietrzne w standardzie NATO” – zaznaczył brytyjski premier.