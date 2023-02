Ruszyła kolejna edycja rządowego programu „Maluch plus”. Dzięki temu samorządy mogą starać się o dofinansowanie do 80 proc. inwestycji, jakimi są żłobki.

– Naszym celem jest to, aby każda gmina zapewniła swoim mieszkańcom opiekę nad najmłodszymi – podkreślała dzisiaj na konferencji w Gorzowie europosłanka Elżbieta Rafalska. – Tylko w naszym województwie 37 gmin nie ma publicznych żłobków – wyliczała:

Dodatkowo każdy samorząd, który będzie w programie uczestniczył, tym razem na rozliczenie inwestycji nie będzie miał roku, ale 3 lata:

Przypomnijmy, samorządy do drugiej edycji programu „Maluch plus” powinny zgłosić się do 19 lutego. W kraju na ten cel przeznaczono tym razem 5,5 mld złotych. Z tej puli ponad 133 mln złotych może trafić do naszego województwa.