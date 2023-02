Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski składa w środę wizytę w Wielkiej Brytanii, podczas której spotka się z premierem Rishim Sunakiem i wygłosi przemówienie w parlamencie – poinformowano w komunikacie wydanym przez Downing Street.

Jak zapowiedziano, Sunak i Zełenski omówią dalsze brytyjskie wsparcie dla Ukrainy, od kwestii natychmiastowego dostarczenia sprzętu wojskowego do tego kraju, aby pomóc w przeciwdziałaniu wiosennej ofensywie Rosji, po długoterminową pomoc. Sunak zaproponuje zwiększenie szkoleń ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii, w tym rozszerzenie ich o pilotów myśliwców, aby zapewnić Ukrainie możliwość obrony nieba w przyszłości, oraz o żołnierzy piechoty morskiej.

Szkolenie pilotów ma im umożliwić w przyszłości pilotowanie zaawansowanych odrzutowców spełniających standardy NATO. Jak dodano, w ramach tej długoterminowej inwestycji w zdolności obronne Ukrainy, Wielka Brytania będzie współpracować z nią i sojusznikami w celu skoordynowania zbiorowego wsparcia, aby zaspokoić potrzeby obronne Ukrainy.

Jak przypomniano w komunikacie, Wielka Brytania prowadzi już na swoim terytorium szkolenia dla ukraińskich rekrutów, w ramach których w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 10 tys. osiągnęło stan gotowości bojowej, a w tym roku przeszkolonych zostanie kolejnych 20 tys. ukraińskich żołnierzy. Wielka Brytania będzie kontynuować współpracę z ukraińskimi siłami zbrojnymi i społecznością międzynarodową w celu zwiększenia skali programu w 2023 roku.

Przypomniano również, że zaledwie w zeszłym tygodniu ukraińscy żołnierze przybyli do Wielkiej Brytanii, aby przejść przeszkolenie w zakresie obsługi czołgów Challenger 2, których przekazanie Rishi Sunak zapowiedział w połowie stycznia.

„Wizyta prezydenta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii jest świadectwem odwagi, determinacji i walki jego kraju, a także świadectwem niezłomnej przyjaźni między naszymi dwoma krajami. Od 2014 roku Wielka Brytania zapewnia istotne szkolenia dla sił ukraińskich, pozwalając im bronić swojego kraju, chronić suwerenność i walczyć o swoje terytorium” – oświadczył premier Sunak.

„Jestem dumny, że dziś rozszerzymy to szkolenie z żołnierzy na marines i pilotów odrzutowców, zapewniając, że Ukraina będzie miała wojsko zdolne do obrony swoich interesów w przyszłości. Podkreśla to również nasze zaangażowanie, aby nie tylko zapewnić sprzęt wojskowy na krótką metę, ale długoterminowe zobowiązanie do stania ramię w ramię z Ukrainą przez wiele lat” – dodał.

Jak zapowiedziano, w środę Wielka Brytania ogłosi kolejny pakiet sankcji na Rosję.

Przyjazd Zełenskiego to pierwsza wizyta ukraińskiego prezydenta w Wielkiej Brytanii od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę niemal rok temu i jego druga wizyta zagraniczna; w grudniu zeszłego roku Zełenski był w Stanach Zjednoczonych.