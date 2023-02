Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy 2023/2024. Wnioski można składać jedynie elektroniczne. Osoby, które zrobią to do określonego terminu, utrzymają ciągłość wypłat 500 plus. Jak można to zrobić i ile rodzin w Lubuskiem korzysta z rządowej pomocy?

Możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną to przede wszystkim ogromna wygoda dla rodziców. Dzięki temu mogą oni swobodnie decydować o tym, kiedy chcą złożyć wniosek o świadczenie. Elektronizacja pozwala starać się o środki z programu 500 plus nie tylko o różnych godzinach w ciągu doby, ale także w weekendy, czyli wtedy kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe.

500 plus dla noworodków

Zgodnie z przepisami rodzice, których pociecha przyszła na świat w 2023 r., otrzymują prawo do świadczenia wychowawczego od 1. dnia jego życia. Muszą jednak w tym celu złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem.

Jeśli dziecko urodzi się na początku roku, a rodzice chcą otrzymać świadczenie w trwającym cyklu świadczeniowym 2022/2023, wniosek muszą skierować najpóźniej do 4 kwietnia 2023r. W takim wypadku opiekunowie muszą pamiętać o złożeniu drugiego wniosku w celu pobierania 500+ na okres 2023/2024, rozpoczynający się 1 czerwca 2023 r., a kończący 31 maja 2024r.

Pięćsetka w Lubuskiem

Jak informuje wojewoda lubuski Władysław Dajczak w naszym regionie ze świadczenia 500 plus korzysta 159 tys. dzieci. Do tej pory lubuskie rodziny otrzymały ponad 4 mld 800 mln zł.

To ogromne pieniądze na wsparcie w wychowaniu i kształceniu naszych pociech – ocenia Dajczak. – Zapraszam wszystkich, by jak najszybciej zgłosili swój prawidłowo wypełniony wniosek do ZUS i skorzystali z oferowanej przez rząd pomocy – zachęca wojewoda.

Podanie zgłoszone do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia i uzyskanie jej najpóźniej do 30 czerwca. Każde późniejsze zgłoszenie będzie powodowało przesunięcie terminu wypłaty świadczenia (oczywiście z wyrównaniem od czerwca). Im więc szybciej, tym lepiej.

Ile wniosków już złożono

Jak potwierdziła Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze do końca stycznia w naszym województwie złożono niemal 500 tys. wniosków na nowo narodzone dzieci, z czego prawie 300 pochodziło z Zielonej Góry. Szczegółowe dane dotyczące ilości wszystkich beneficjentów i wysokości kwot przeznaczonych na wypłatę świadczenia 500 plus będzie można określić po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

CZYTAJ TAKŻE: Będzie bezpieczniej. Aż 105 milionów złotych na lubuskie drogi!

Jak złożyć wniosek

Formalności związane z obsługą programu i złożeniem wniosku można załatwić tylko drogą internetową za pośrednictwem:

platformy PUE ZUS,

portalu informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie: empatia.mpips.gov.pl,

bankowoci elektronicznej.

Wnioski można też składać w aplikacji mZUS na swoim telefonie lub tablecie. Z mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

500 plus tylko bezgotówkowe

W tym roku zmieni się także możliwość wypłaty świadczenia 500 plus. Dotychczas można je było odebrać w gotówce, teraz tylko i wyłącznie bezgotówkowo, na podany numer rachunku bankowego.

W razie problemów, skorzystaj z pomocy

Formalności nie są skomplikowane, gdyby jednak wystąpiły jakiekolwiek trudności, z wszelkimi pytaniami można się zgłosić bezpośrednio do ZUS-u lub Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej, tel.: 95 78 51 400, e-mail: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl. Wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia w sprawie są też zamieszczane na ministerialnej stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus oraz stronie ZUS-u.

500 plus dla obywateli Ukrainy

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

500 plus niezależne od dochodów

Rządowy program „Rodzina 500 plus” jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016r.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

O pieniądze z tzw. „pięćsetki” mogą się ubiegać rodzice bądź opiekunowie każdego dziecka do ukończenia osiemnastego roku życia, niezależnie od kryterium dochodowego.

To pewna informacja, potwierdzona w rozmowie z PAP, jeszcze w roku ubiegłym przez Radosława Fogiela, rzecznika PiS. Wówczas w przestrzeni publicznej zaczęły ukazywać się doniesienia medialne dotyczące wprowadzenia kryterium dochodowego dla programu Rodzina 500 plus.

Zawsze broniliśmy programu Rodzina 500 plus przed zakusami Platformy Obywatelskiej, żeby go zlikwidować czy zmniejszyć i tak będzie nadal. Nie ma żadnych planów jakichkolwiek zmian w programie 500 plus. Będzie wypłacane tak, jak jest wypłacane i będziemy go bronić – deklarował wtedy Fogiel.

Brak jakichkolwiek prac nad zmianami w zasadach funkcjonowania programów socjalnych potwierdził również premier Mateusz Morawiecki i Ministerstwo Finansów.

W przyjętym przez Radę Ministrów 28 września br. projekcie ustawy budżetowej na 2023r. zapewnione zostały środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny. Wśród nich ministerstwo wymieniło: program „Rodzina 500 plus”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc., wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, realizację zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

CZYTAJ TAKŻE: Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zbyt małe? Pacjenci oceniają