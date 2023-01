Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze miało być powodem do dumy. Jedyna taka lecznica w województwie miała oferować kompleksowe możliwości leczenia najmłodszych pacjentów, jeszcze w okresie prenatalnym. Tymczasem już trzy miesiące po jej rozruchu słychać głosy niezadowolonych pacjentów, których zdaniem szpital jest za mały, by sprostać faktycznym potrzebom. Czy negatywnym głosom winna jest decyzja o okrojeniu inwestycji i zmniejszenie budynku aż o dwa piętra?

Od kilkunastu już lat mówiło się w Zielonej Górze o potrzebie wybudowania nowoczesnej lecznicy dla dzieci, która różnokierunkowo pomagałaby najmłodszym pacjentom. Decyzję ponaglała zła sława oddziału ginekologiczno – położniczego, umiejscowionego w tzw. elce.

W 2017 r. ogłoszono pierwszy przetarg i inwestycja wydawała się bliska realizacji, niestety rzeczywistość przerosła finansowe możliwości samorządu województwa lubuskiego. Zorganizowano zatem kolejny przetarg.

Gdy przyszła pandemia koronawirusa, pod koniec października 2020 r., na spotkaniu dyrekcji lecznicy, władz samorządowych i wojewódzkich postanowiono, że placówka przyjmie funkcję szpitala tymczasowego i będzie leczyć pacjentów z COVID-19. Przyspieszono prace wykończeniowe w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a wojewoda lubuski zapewnił niemal w 100 procentach wyposażenie szpitala w nowoczesny, wielospecjalistyczny sprzęt medyczny. Minister zdrowia przeznaczył na ten cel 23 mln zł. Swe pierwotne przeznaczenie placówka odzyskała w listopadzie 2022 r., kiedy to uroczyście nastąpił rozruch Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.

Marek Działoszyński, prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze mówił wtedy:

„Mamy ambicje, by przejąć migrację lubuskich najmłodszych pacjentów. O wyjazdach do klinik poza regionem mówimy od lat. To była trauma dla dzieci i ich rodziców. Zatrzymanie migracji staje się możliwe dzięki rozwojowi. Uruchomiliśmy CZMiD i nowe oddziały – dziecięcy OIOM, a onkologia dziecięca jest w trakcie organizacji. To są wręcz dziejowe zmiany. Co ważne, pediatria została wyłączona z ryczałtu, a to oznacza, że możemy leczyć bez limitów. To bardzo dobra decyzja NFZ”.