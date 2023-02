Ponad 6,5 miliona otrzymał Gorzów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze przeznaczone zostaną na trzeci, ostatni etap przebudowy ulicy Spichrzowej. Pieniądze na drogowe inwestycje dostali tez nasi sąsiedzi. I tak, na przykład Kłodawa otrzymała blisko pół miliona na rozbudowę ulicy Szkolnej, powiat słubicki ponad 3 miliony 260 tyś na przebudowę drogi powiatowej Cybinka – Kłopot, a powiat strzelecko-drezdenecki na remont drogi powiatowej na odcinku Pławin – Przynotecko. Łącznie na remonty i budowę dróg do województwa lubuskiego wpłynie blisko 86 milionów złotych. Mówi wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak:

Celem głównym realizacji tego programu jest zwalczanie wykluczenia komunikacyjnego , które ma wpływ na rozwój gospodarczy:

Wojewoda szacuje, że do końca lutego umowy z samorządami powinny zostać podpisane. Potem będą one mogły ogłaszać przetargi i realizować inwestycje. Dotychczas z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do województwa lubuskiego wpłynęło około 400 milionów złotych.