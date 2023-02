Do połowy marca ma potrwać rewitalizacja bytomskiego ratusza. Niestety prace przedłużą się o co najmniej dwadzieścia miesięcy. Powodem są prace konserwatorskie. – Co jakiś czas firma budowlana natrafiała bowiem na elementy zabytkowe i wtedy trzeba było przerwać prace, aby mogły działać służby konserwatorskie – powiedział burmistrz Jacek Sauter.

Rewitalizacja ratusza, która pierwotnie miała zakończyć się w czerwcu 2021 roku, będzie kosztować około 6 milionów złotych.