Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała kilka dni temu pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty. .

O tę kwestię zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym na zlecenie wpolityce.pl. Zdecydowana większość (77 proc.) respondentów uważa, iż to Polska powinna sprawować wyłączną kontrolę nad polskimi lasami państwowymi. Zaledwie co 10 badany popiera pomysł, by to Bruksela współzarządzała lasami w Polsce. 13 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Pomysł skrytykowali minister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa a także przedstawiciele Lasów Państwowych. Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Zaznaczył, że jeśli będzie taka potrzeba, Polska zastosuje weto.

„Zarządzanie lasami powinno odbywać się na poziomie krajowym, gdzie będzie znacznie sprawniejsze niż na poziomie unijnym. Mamy w tej sprawie sporo sojuszników, podobnie uważają np. Finlandia i Szwecja”

– mówił w poniedziałek w Studiu PAP europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Rzecznik rządu Piotr Müller w odniesieniu do ewentualnego rozszerzenia kompetencji UE na gospodarkę leśną krajów członkowskich stwierdził w czwartek, że nie ma takiej możliwości. Zaznaczył, że jeśli będzie taka potrzeba, Polska zastosuje weto.

Art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że kompetencje dzielone między UE a państwa członkowskie stosują się m.in. do takich głównych dziedzin, jak rynek wewnętrzny, transport i środowisko. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Parlamentu Europejskiego, unijne traktaty nie odnoszą się bezpośrednio do lasów, w związku z czym UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, który to obszar pozostaje głównie w kompetencji krajowej.