Ruch pasażerski na kolejowej trasie Czerwieńsk – Zbąszynek ma zostać przywrócony już w najbliższych tygodniach. Kiedy dokładnie korzystanie z komunikacji zastępczej okaże się zbędne i na co mogą liczyć Lubuszanie zniecierpliwieni z powodu przedłużającego się remontu kolejowego?

Bez komunikacji zastępczej

Przedstawiciele PKP, PLK, Polregio oraz Urzędu Marszałkowskiego odbyli kolejną wizję lokalną, której celem była ocena prac związanych z remontem 43 – kilometrowej linii kolejowej na trasie Czerwieńsk – Zbąszynek. W ostatnim miesiącu prace budowlane posunęły się mocno do przodu, a ich zaawansowanie pozwala wierzyć, że podróżni udający się w kierunku Poznania nie będą już musieli przesiadać się do „z” lub „do” autobusu.

Systematycznie kontrolujemy przebieg prac. To, co chcemy powiedzieć i co zapewne zauważyli również mieszkańcy nabrały one tempa – mówi Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego ds. Gospodarki i Infrastruktury Kolejowo-Drogowej. – Uzyskaliśmy zapewnienia, że termin uzyskania przejezdności linii ustalony po 28 lutego jest aktualny – przyznaje.

Najpierw przejazdy testowe, potem pasażerskie

Uruchomienie linii w lutym nie oznacza jednak, że w tym czasie będzie już można wybierać się na peron. Najpierw rozpoczną się przejazdy kontrolne maszynistów, które pozwolą zapoznać się z linią.

Jeśli nie będzie drastycznych zmian pogody, uniemożliwiających prowadzenie prac modernizacyjnych połączenia pasażerskie i towarowe ruszą po 12 marca – zapewnia doradca wojewody lubuskiego.

Po trwającym od dłuższego czasu przestoju to satysfakcjonująca informacja dla pasażerów i mieszkańców regionu. Finalizacja ciągnącej się ponad dwa lata inwestycji nigdy nie była tak bliska realizacji. Wszystkie szyny wymieniono już w poprzednich miesiącach. W Babimoście prace są na ukończeniu w 99 procentach, zaś na stacji kolejowej w Sulechowie roboty idą pełną parą.

Samorządowcy monitorują sprawę

W imieniu mieszkańców sytuację w terenie kontrolują przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalni samorządowcy.

Jestem zadowolona z tego, co usłyszałam od wykonawców i inwestorów – zaręcza Krystyna Jagodzińska – Kochaniak, radna Rady Miasta Sulechów. – To, co powiedziano oraz co zobaczyłam na placu budowy jest bardzo optymistyczne. Nasi mieszkańcy z radością przyjmą informację, że wreszcie doczekamy się zakończenia inwestycji, która przyniesie naszej gminie wiele korzyści – podsumowuje radna.

Kazimierz Łatwiński przypomina, że w kolejnym zadaniu zostanie wyremontowany dworzec kolejowy w Sulechowie. Realizacją kolejnej inwestycji zajmie się PKP SA. Wykonawca już został wyłoniony.

Dlaczego to tak długo trwało

Terminy zakończenia modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Czerwieńsk przesuwano kilka razy. Ostatnią podaną do publicznej wiadomości datą przywrócenia ruchu kolejowego był 30 kwietnia ubiegłego roku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odstąpiły od umowy z wykonawcą modernizacji linii Zbąszynek – Czerwieńsk z winy wykonawcy – wyjaśniał Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK S,A. – Mimo wsparcia zamawiającego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eco-Baza zawiodło. Firma, wybrana zgodnie z obowiązującymi procedurami, nie wywiązywała się z harmonogramu i wykazywała zbyt małe zaangażowanie przy realizacji zadania – tłumaczył.

Trzeba było znaleźć nowego wykonawcę. Samorząd Województwa Lubuskiego postanowił do ponad 90 mln dotychczasowego dofinansowania projektu dołożyć jeszcze koleje 20 mln zł. W sumie 111 mln pochodziło zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Koniecznym okazało się podpisanie aneksu do umowy, pozwalającego przeznaczyć dodatkową kwotę na wymianę szyn na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk, czego nie zakładał wcześniejszy projekt. Tym samym wartość inwestycji wzrosła do blisko 161 mln zł.