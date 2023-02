Nie będzie finansowania z MEiN dla żadnych stowarzyszeń LGBT, które robią wodę z mózgu dzieciom i prowadzą do samobójstw wśród młodzieży – powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nikczemność i podłość redaktorów z TVN24 jest nieprawdopodobna – stwierdził.

Minister Czarnek został zapytany w Telewizji Republika m.in. o „program willa plus”, jak część mediów określiła pieniądze dla organizacji na zakup nieruchomości w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.

Lista 12 nieruchomości

Portal TVN24 opublikował artykuł zawierający listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Podano, że jest to lista „willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji”.

„Nikczemność i podłość pani Lubnauer, pani Szumilas, panów różnych redaktorów z TVN 24 czy innych lewicowo-liberalnych postkomunistycznych mediów jest nieprawdopodobna” – skomentował minister.

„Konkurs był absolutnie transparentny”

„Konkurs był absolutnie transparentny, oparty na przepisach prawa, a beneficjentami są podmioty prowadzące działalność proedukacyjną. Czterdzieści milionów złotych skierowaliśmy do 42 podmiotów na przeróżne inwestycje kierowane do osób młodych” – podkreślił.

„Nie będzie żadnej seksualizacji dzieci, żadnych stowarzyszeń LGBT, które robią wodę z mózgu dzieciom i prowadzą do samobójstw wśród młodzieży. Dlatego te organizacje dziś tak trzeszczą i płaczą.”

„Będziemy pokazywać wielkie rzeczy, które się dzieją dzięki organizacjom pozarządowym, które wspieramy. Niech panie Szumilas i Lubnauer staną przed kamerą i przeproszą te niepełnosprawne dzieci i ich rodziców za to, że szydzą z programów, które pomagają tym osobom” – podsumował.

„To, że te pieniądze nie trafiły do organizacji lewackich, do promujących ideologię LGBT, gender, seksualizujących dzieci, to jest to, co strasznie zdenerwowało stację TVN, bo tylko ona poświęciła temu uwagę już drugi dzień” – ocenił szef MEiN w środę wieczorem w programie „Polski punkt widzenia” na antenie Telewizji Trwam.

„My nie będziemy przekazywać żadnych środków ani LGBT, ani organizacjom genderowskim, ani tym, które seksualizują dzieci, bo to jest sprzeczne z konstytucją. My tego robić nie będziemy, choćby nas atakowali nie wiem ile dni” – oświadczył.