Przed sądem w Pradze rozpoczyna się proces komunistycznego działacza Josefa Skáli, który odpowiada za negowanie zbrodni katyńskiej. W Czechach grozi za to do trzech lat więzienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Zarzuty dotyczą debaty transmitowanej prawie trzy lata temu przez jedną z internetowych stacji radiowych. Josef Skála twierdził w niej między innymi, że zamordowanie prawie 22 tysięcy polskich obywateli w Katyniu jest „legendą” i „historią stworzoną przez nazistów”. Ekshumacje ofiar zbrodni katyńskiej określił jako „rzekome”. Zapis debaty jest do dziś dostępny w internecie.

Josef Skála jest byłym wiceprzewodniczącym Komunistycznej Partii Czech i Moraw, która po wyborach w 2021 roku znalazła się poza parlamentem. Miał reprezentować partię w tegorocznych wyborach prezydenckich, jednak nie zebrał wymaganej liczby podpisów poparcia. Jego nazwisko pojawiło się w trakcie kampanii po tym, jak spotkał się z jednym z kandydatów, Andrejem Babišem.

Oprócz Skáli oskarżone zostały dwie inne osoby, które wystąpiły w audycji. Praski sąd wydał wcześniej bez przeprowadzania rozprawy wyroki nakazowe skazujące całą trójkę w świetle przedstawionych przez prokuraturę dowodów. Wszyscy odwołali się od tego wyroku, decydując się tym samym na proces.